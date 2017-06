Récemment rénovée, la piscine Sophie-Barat ferme pour une durée indéterminée

L’arrondissement évoque des problèmes techniques pour justifier la fermeture de l’équipement sportif. Après 18 mois de rénovations, la piscine Sophie-Barat a rouvert ses portes il y a seulement deux mois.

Près de 5M$ avaient été engagés dans ces travaux de mise aux normes et des réparations diverses.

La nouvelle piscine avait été livrée au mois d’avril, mais l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville indique que des problèmes techniques ont été de nouveau constatés et précise que des négociations sont en cours avec un entrepreneur, sans préciser s’il s’agit de celui qui s’est occupé des rénovations.

De nombreux problèmes étaient déjà survenus durant ces travaux qui se sont terminés plus de sept mois après la date initialement prévue. Alors qu’elle aurait dû rouvrir en août 2016, les retards s’étaient accumulés lors de la démolition de la structure et le remplacement du système de rétention d’eau.

L’arrondissement avait choisi le plus bas soumissionnaire pour remettre aux normes cet équipement sportif qui était arrivé en fin de vie.

Si la piscine Sophie-Barat accueille les bains libres, elle est aussi une installation pour les clubs sportifs. La programmation estivale du Club aquatique les Piranhas du Nord (CAPN) ne sera néanmoins pas perturbée puisque l’arrondissement a conclu une entente avec d’autres installations sportives du territoire pour proposer une solution temporaire au CAPN.

Les entraînements du club se feront au complexe sportif Claude-Robillard jusqu’au 11 août, les cours d’aquaforme seront donnés à la piscine du Collège de Bois-de-Boulogne pour la période estivale et ceux de sauvetage et de premiers soins auront lieu dans les piscines extérieures Gabriel-Lalemant et Marcelin-Wilson.

Avec la collaboration d’Amine Esseghir.