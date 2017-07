Un nouveau magasin Renaissance dans Ahuntsic-Cartierville

Renaissance ouvrira jeudi un douzième magasin Fripe-Prix à Montréal. Ce point de service se trouve dans les Galeries Normandie, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Ce nouveau magasin Renaissance permettra à cinq personnes d’entamer un programme de réinsertion sur le marché du travail. Celui-ci est proposé à l’heure actuelle à 240 personnes.

Mis sur pied en 1994, l’organisme à but non lucratif Renaissance a permis à près de 3600 personnes de réintégrer le marché du travail. Plus de 22,6 millions de biens (livres, vêtements, produits ménagers) ont à ce jour été déviés de l’enfouissement. L’organisme compte 14 magasins et huit librairies dans la région métropolitaine, en plus d’une quarantaine de points de collecte.