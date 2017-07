Festival Ahuntsic en fugue: quand la musique s’évade

Dernier grand événement Ahuntsic en fugue est aujourd’hui le seul événement artistique de l’été d’envergure à Ahuntsic-Cartierville après la fin du Festiblues. Avec un public moindre, 800 à 900 spectateurs par an et un budget de l’ordre de 35000$ – trente fois moins important que le Festiblues, ses créateurs espèrent durer quelques années encore. «Il faut reconnaitre que les initiatives culturelles de ce genre sont fragiles et il leur faut du soutien et beaucoup d’amour», relève Mme Hamel.