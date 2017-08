Vers un contrat de 40 M$ pour le bassin de rétention Lavigne dans Cartierville

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé d’accorder un contrat de 39 910 131,88 $ à l’entreprise EBC pour la phase 1 des travaux. Ce bassin de rétention permettra de limiter les débordements d’eaux usées dans la rivière des Prairies.

Cette première phase des travaux va servir à la construction des conduites en tunnel et des structures d’accès aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent.

Les travaux doivent commencer au mois d’octobre de cette année et sont prévus jusqu’en décembre 2018. Lors de sa séance hebdomadaire de ce mercredi 16 août, le comité exécutif de la Ville de Montréal a donc recommandé d’accorder le contrat à EBC inc.

Ce montant de près de 40 M$ sera soumis au conseil d’agglomération de Montréal lors de sa séance ordinaire du 24 août. La Ville pourra toutefois demander une subvention du programme Chantiers Canada – Volet Grands Projets qui est estimée à 24 295 513,35 $, ce qui permettra de réduire l’investissement municipal à un peu plus de 15,5 M$.

En vertu d’un protocole d’entente avec le gouvernement du Québec, Montréal s’est engagée à construire un réservoir de rétention dans le bassin versant Gouin situé dans Ahuntsic-Cartierville afin de diminuer les débordements des eaux usées à la rivière des Prairies. Cet aménagement va aussi aider à limiter les refoulements d’égout après de fortes pluies.

«Considérant les effets des changements climatiques, qui causent des pluies de plus en plus intenses et de très courtes durées, la quantité des eaux usées déversées à la rivière ne fera qu’augmenter. La construction de l’ouvrage de rétention Lavigne est donc essentielle pour atteindre nos objectifs environnementaux de rejet et pour diminuer la vulnérabilité du secteur aux risques de refoulement et d’inondation», estime le maire de Montréal, Denis Coderre.

«L’ouvrage de rétention permettra également d’améliorer le niveau de service du collecteur Gouin contre les refoulements d’égout jusqu’à la récurrence de 10 ans», ajoute Harout Chitilian, conseiller de la Ville pour le district de Bordeaux-Cartierville et candidat à la Mairie de l’arrondissement.