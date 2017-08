Un nouveau parcours d’agilité au parc canin de Sault-au-Récollet

L’association canine de Sault-au-Récollet a rénové une partie de son espace de jeu pour chiens. En plus d’améliorer l’offre de loisir, ce nouveau parcours est un avantage pour la propreté du parc.

Ce parcours d’agilité est stratégique pour l’association canine de Sault-au-Récollet (ACSAR), car les jeux ont été installés sur un ancien terrain de baseball qui était souvent rendu boueux lors des épisodes pluvieux. En plus d’offrir un parcours flambant neuf pour amuser les animaux de compagnies, de la poussière de roche a été dispersée pour ne plus salir le reste du parc qui est essentiellement gazonné.

Le nouveau parcours comprend une dizaine d’obstacles comme des pneus et tubes pour servir de tunnels, un grand pont ainsi que des bâtons de saut et de zigzag.

Engagé depuis un peu plus d’un an dans un renouvellement interne et des travaux de rénovation, l’ACSAR espère insuffler un nouvel élan et attirer de nouveaux utilisateurs du parc canin du quartier qui est situé à l’angle de la rue Fleury Est et de l’avenue Charton. L’organisation a connu une explosion de son nombre d’adhérents ces derniers mois, passant de 103 membres à 180 et a fixé une limite d’accueil de 250 personnes avec leur chien.

«C’est un des plus anciens parcs canins de Montréal et on a travaillé à ce renouvellement, car c’était nécessaire, mais aussi pour moderniser et attirer plus de monde», explique Brandon Lopes, vice-président aux communications de l’ACSAR.

Pour présenter les nouveaux équipements, une journée portes ouvertes est organisée le samedi 26 août de 11h à 15h. En plus de l’inauguration du parcours d’obstacles, une épluchette de blé d’Inde, des concours variés et une rencontre avec un éducateur canin seront proposés sur place.