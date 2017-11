Hommage à des Ahuntsicois d’exception

Vingt résidents d’Ahuntsic-Cartierville ont vu leur travail être souligné par le Parlement du Canada samedi à l’occasion du 150e du pays.

Depuis neuf ans, le policier Caglar Yilmaz transporte bénévolement des organes destinés à être greffés.

«On m’avertit du décès d’un donneur, je vais récupérer l’organe et je le transporte, ainsi que l’équipe médicale, en autopatrouille vers le receveur», explique l’agent du poste de quartier 10 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Pour sa part, Georges Cornelius Cornoyan met volontiers à profit son temps et sa maîtrise de cinq langues au service d’hôpitaux et de diverses causes depuis 33 ans. Il est même l’auteur d’une prière des bénévoles.

«J’ai pour salaire l’air du temps, de même que des sourires charmants, je rencontre des gens intéressants, j’ai mille contacts enrichissants et cela me vaut beaucoup plus que l’argent», poétise-t-il.

MM. Yilmaz et Cornoyan font partie de centaines de récipiendaires d’épinglettes commémoratives remises par le Parlement dans les 338 circonscriptions canadiennes.

La remise de cette distinction a pour but de célébrer le leadership local. Elle est l’une des activités organisées à l’occasion du 150e du Canada.

Dans Ahuntsic-Cartierville, un conseil jeunesse a sélectionné 20 récipiendaires parmi 100 candidatures. La liste comprend des bénévoles et des professionnels, dont un précurseur du web au Québec, un enseignant d’anglais langue seconde du Collège Ahuntsic et une ancienne nageuse olympique algérienne.

Ces récipiendaires aux origines diverses, qui appartiennent à des domaines divers, sont le reflet de la population de «la meilleure circonscription au pays» et du Canada, se réjouit la députée locale et ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly.

«Nous sommes, une circonscription avec des gens de 50 différentes communautés ethniques, des gens des domaines des sciences, des arts, de l’éducation, de l’ingénierie, des étudiants», mentionne la ministre.

Des photos de la remise d’épinglettes sont affichées sur la page Facebook de la ministre. Elles seront aussi incluses dans le calendrier 2018 du bureau de la députée.