La piscine Sophie-Barat ferme pour l’été

Le feuilleton des fermetures de la piscine Sophie-Barat se poursuit. Elle sera interdite au public du 18 juin au 20 septembre, en pleine saison estivale, pour corriger des problèmes observés après sa rénovation.

La piscine avait subi d’importants travaux et n’a pu être utilisée pendant 18 mois, entre 2016 et 2017. Elle avait été ensuite fermée l’été passé, à peine deux mois à après sa réouverture. «C’est pour corriger des problèmes d’étanchéité au niveau des bouches d’alimentation», a indiqué Jérôme Normand, conseiller du Sault-au-Récollet.

L’arrondissement a précisé dans un communiqué que ces réparations consistent à réaliser des correctifs à la céramique du bassin sur 18 bouches d’alimentation et sur 4 raccords d’aspirateurs. Les travaux concernent également des correctifs principalement dans les systèmes de ventilation, de contrôle et de plomberie.

On ignore combien ces travaux de réfection supplémentaires vont coûter et surtout qui les payera. «Je ne rentrerai pas dans les responsabilités et les coûts, car il y a des implications légales à ce sujet et l’on évitera de se mettre le pied dans la bouche», a dit M. Normand.

Près de 5M$ avaient été engagés dans les travaux de mise aux normes et des réparations diverses en 2016.

La nouvelle piscine avait été livrée au mois d’avril 2017, mais l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville avait annoncé que des problèmes techniques avaient été de nouveau constatés sans en préciser la nature et avait ajouté que des négociations étaient en cours avec un entrepreneur, sans spécifier s’il s’agissait de celui qui s’était occupé des rénovations.

Des témoins avaient évoqué l’effritement du ciment autour des sorties d’eau et des panneaux de revêtement. De nombreux problèmes étaient déjà survenus durant les travaux qui avaient pris plus de sept mois de retard après la date initialement prévue.

La piscine aurait dû rouvrir en août 2016, les délais s’étaient accumulés lors de la démolition de la structure et le remplacement du système de rétention d’eau. L’arrondissement avait choisi le plus bas soumissionnaire pour remettre aux normes cet équipement sportif qui était arrivé en fin de vie.

Si la piscine Sophie-Barat accueille les bains libres, elle est aussi une installation pour les clubs sportifs. La programmation estivale du Club aquatique les Piranhas du Nord (CAPN) ne devrait pas être perturbée puisque l’arrondissement a conclu des ententes avec d’autres équipements sportifs du territoire pour proposer une solution temporaire au CAPN.

Toutefois, les nouveaux horaires et localisations n’étaient pas encore disponibles sur le site du CAPN. Les entraînements du club devraient être relocalisés au YMCA de Cartierville, à la piscine du Collège Bois-de-Boulogne et dans les piscines extérieures Gabriel-Lalemant et Marcelin-Wilson.