Se gâter sans culpabilité

Un dessert proposé dans un restaurant d’Ahuntsic permettra de faire directement un don à un organisme qui vient en aide aux familles avec de jeunes enfants qui vivent dans le besoin.

Fruit d’une collaboration originale entre l’organisme Pause famille et le restaurant Les Cavistes sur Fleury Ouest, le dessert grand cœur est sur la carte depuis le 22 mai, à l’occasion de la semaine de la famille.

Cette crème de citron avec meringues au poivre rose et framboises est décorée de feuille d’oseille sanguine. Elle est proposée à 13$ dont 10$ reviennent directement à l’organisme Pause Famille.

«Nous voulons dire à nos clients offrez-vous un dessert sans culpabilité, indique Maude Théroux-Séguin copropriétaire de Les Cavistes. Venir au restaurant c’est déjà se chouchouter et le dessert est la gourmandise suprême. On peut dans le même temps gâter les familles qui ne peuvent pas se le permettre.»

Le restaurant comme l’organisme ne se sont pas fixés d’objectif financier à atteindre. Au fur et à mesure de l’avancée de l’opération, ils pourront évaluer les résultats. Cette formule sera disponible pour tout l’été avec possibilité de la reconduire la saison suivante, probablement avec un autre dessert.

«On voudrait faire le point une fois par mois et dire ce que ce dessert nous a permis de faire», explique Chrystiane Meilleur, directrice de Pause Famille.

L’organisme souhaite présenter le résultat concret de cette opération en indiquant par exemple combien de manteaux d’hiver ou de poussettes ont été achetés grâce aux dons des clients du restaurant Les Cavistes.

Flexibilité

Pause Famille existe depuis plus de 15 ans. Il vient en aide chaque année à près de 500 familles avec de jeunes enfants, résidentes d’Ahuntsic-Cartierville. Il s’adresse aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté et il est financé essentiellement grâce à des subventions par projet.

«Parfois nous avons des demandes spécifiques qui ne nous permettent pas d’intégrer certaines familles dans les projets existants. Des collectes de fonds de ce genre nous permettent d’avoir une plus grande flexibilité et pouvoir répondre positivement tous ceux qui nous sollicitent», détaille Mme Meilleur.

Elle rappelle à ce propos l’accueil de familles de réfugiés avec de jeunes enfants qui avaient des besoins particuliers.

Pour donner plus de visibilité à cette opération, l’organisme Pause Famille diffusera le plus possible de l’information. «On espère aussi que ce dessert poussera le public à aller sur Internet pour chercher à comprendre ce que nous faisons», croit Mme Meilleur.

Pour elle, une telle initiative illustre la solidarité entre un commerçant et un organisme communautaire au profit des moins nantis.

Pour interpeller les clients sur les besoins de l’organisme et la réalité de la pauvreté à Ahuntsic, Maude Théroux-Séguin, la copropriétaire du restaurant a promis qu’elle communiquera sur les réseaux sociaux auprès de sa communauté.

Dessert grand cœur au restaurant Les Cavistes, 196 Rue Fleury Ouest. Crème de citron avec meringues au poivre rose et framboises, décorée de feuille d’oseille sanguine. 13$ dont 10$ reversés à Pause Famille.