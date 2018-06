Des logements sociaux adaptés pour autistes

Une cinquantaine de logements sociaux sont en cours de réalisation dans un imposant développement immobilier à Ahuntsic. L’originalité du projet est de réserver dix appartements à des personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle. Par ailleurs cinq autres sont destinés à des personnes handicapées et le reste pour des aînés de 60 ans et plus.

Les 55 logements appelés Résidences communautaires d’Ahuntsic sont accolés aux trois tours ORA construites par le groupe Maurice et qui longent le boulevard Crémazie.

Ils ne sont pas encore attribués et une rencontre sera organisée en juin pour annoncer aux citoyens les possibilités offertes par le projet. «Pour ce genre de logement, il y a tout un processus de sélection à suivre», indique Martine Gagné, secrétaire-trésorière des résidences.

Une soirée d’information se tiendra le 13 juin. Tous les renseignements seront fournis pour permettre aux gens intéressés et pour soumettre leur candidature. La sélection devrait avoir lieu en septembre et la liste finale des locataires choisis devrait être connue en octobre.

«Si tout se passe bien, les gens devraient commencer à occuper leurs appartements en avril 2018», espère Daniel Corbeil, président de ces résidences. L’immeuble bénéficie d’une aide financière d’environ 3 M$ dans le cadre du programme AccèsLogis. C’est un projet clé en main, bâti par le promoteur.

«C’est le premier projet à vie ou il fait de l’inclusion on a intérêt à réussir cette opération», observe Carole Brousseau, organisatrice communautaire au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

«Les appartements comptent une ou deux chambres à coucher et le bâtiment donne sur la rue Jacques-Casault. À choisir, j’aime mieux cette vue que celle sur Crémazie», relève Mme Gagné. Le projet ne comportera pas uniquement des logements et ses promoteurs veulent éviter qu’il ressemble à un dortoir.

«Il y aura une belle salle communautaire dans le bâtiment et une jolie cour extérieure», précise M. Corbeil. Il y aura également 55 stationnements souterrains.

Les gestionnaires du projet de logements veulent aussi que les résidents aient accès dans l’immeuble à du soutien.

«Nous travaillons sur un montage financier pour offrir des services parce que nous savons que les gens qui vont habiter là auront besoin d’aide», convient Mme Brousseau.

Soirée d’information sur les Résidences communautaires d’Ahuntsic le 13 juin, à 19h, au sous-sol de l’Église Saint-Isaac-Jogues, au 1335, rue Chabanel, coin André-Grasset. Toutes les informations nécessaires comme les modalités de demande de logement, le coût des loyers et des services seront présentées. Information: info@rcahuntsic.com.