Une nouvelle clinique médicale à Ahuntsic

Une nouvelle clinique ouvrira bientôt ses portes sur la rue Fleury Ouest avec sept médecins. Elle sera convertie en Groupe de médecine familiale (GMF) dès qu’elle sera totalement opérationnelle.

Elle sera installée au 241 rue Fleury Ouest, à la place de l’ancienne Clinique d’Urgence 241 Ahuntsic qui a déménagé sur la Promenade Fleury à l’automne 2017.

«J’avais pris l’engagement qu’une nouvelle clinique sera installée dans ma circonscription et j’ai tenu parole», a indiqué Christine Saint-Pierre députée d’Acadie et ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

Mme Saint-Pierre avait fait cette promesse au moment où une autre clinique, Urgence Salaberry, annonçait la fin de ses activités faute de médecins après 40 ans d’existence. Cet établissement de santé offrait exclusivement des consultations sans rendez-vous.

«Je remercie ma collègue Marie Montpetit, députée de Crémazie qui m’a accompagné dans mes démarches auprès du Dr Barrette, ministre de la Santé pour le convaincre de l’utilité d’une telle clinique dans la circonscription», a souligné Mme Saint-Pierre.

La nouvelle clinique devrait être officielle inaugurée en août, mais un premier praticien devrait commencer à recevoir des patients à la fin de juillet.

Cinq autres collègues s’installeront en aout et un septième devrait les rejoindre à l’automne.

Pour rappel, c’est le Département régional de médecine générale (DRMG) de Montréal qui autorise les médecins à pratiquer dans secteur ou quartier donné selon les Plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM).

«Ce sont de jeunes médecins qui parlent plusieurs langues qui vont travailler dans cette clinique ce qui pourra répondre aux besoins démographiques de ce secteur», a indiqué Mme Saint-Pierre.

L’inauguration officielle devrait se faire vers la fin de l’été. Elle devrait être promu Groupe de médecine familiale une fois qu’elle sera pleinement opérationnelle et offrira une journée par semaine de sans rendez-vous.