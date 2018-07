Cartierville en fugue

Pour sa cinquième année, le festival de musique classique Ahuntsic en fugue s’impose comme l’événement culturel de l’été dans l’arrondissement. Pour la première fois, il se rend à Cartierville et présentera deux concerts originaux dans l’ancienne chapelle du centre d’hébergement des sœurs de la Providence.

Cet espace qui peut accueillir au moins 150 personnes a été décoré par le sculpteur québécois Charles-Daudelin. Il doit être converti en salle de spectacles multidisciplinaire. «Il y a une acoustique parfaite», soutient Clément Canac Marquis, fondateur d’Ahuntsic en fugue et un des directeurs artistiques de l’organisme.

Deux concerts y sont au programme, les 19 et 20 août, sous le titre «carte blanche à l’ensemble Constantinople». Ce groupe fondé par Kiya Tabassian, musicien d’origine iranienne et résident d’Ahuntsic-Cartierville, explore autant les musiques du Moyen âge et de la renaissance que du Moyen-Orient et de la méditerranée.

Les artistes qui le composent jouent du sétar (instrument à cordes pincées), de la vièle kamancheh, du def (instrument de percussion) mais aussi de la viole de gambe ou de la kora.

Ils seront rejoints par un quatuor à corde classique. Ils interpréteront des créations de Constantinople et d’autres œuvres que les spectateurs découvriront le jour même.

«C’est aux artistes de déterminer le programme. Ils vont répéter ensemble et s’entendront sur un schéma et ils seront libres d’exécuter les œuvres à leur manière un peu comme le ferait un ensemble de jazz», souligne M Canac Marquis.

Le choix de l’ensemble Constantinople pour la scène de Cartierville n’est pas anodin non plus. «Nous sommes dans le quartier le plus multiculturel de l’arrondissement et c’est le meilleur endroit pour que les cultures musicales soient en dialogue», observe M. Canac Marquis.

Il faut noter que le fil rouge de cette cinquième saison du festival Ahuntsic en fugue est le dialogue. Les trois autres concerts s’intitulent dialogues témoins, dialogues territoriaux, dialogues de l’intime au grandiose.

Tous les spectacles débutent avec l’Hymne d’Ahuntsic-Cartierville et comprennent un choral de Jean-Sébastien Bach Nun komm, der Heiden Heiland. «Une œuvre pour apaiser les âmes dans le tumulte d’aujourd’hui», relève M. Canac Marquis.