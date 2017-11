Tests de sirène le 14 novembre à Montréal

Des sirènes d’alerte à la population seront entendues durant quelques minutes dans 12 arrondissements montréalais et quatre villes liées le mardi 14 novembre prochain, à 14h, a annoncé le Centre de sécurité civile (CSC) de la Ville de Montréal.

Les tests ont une durée prévue de trois minutes et la population n’a pas à prendre de mesure particulière, indique le CSC.

Il s’agit d’une simulation annuelle à laquelle prennent part neuf usines utilisant des matières dangereuses. Les sirènes d’alerte servent à aviser les personnes qui se trouvent à l’extérieur de rapidement se mettre à l’abri.

La simulation vise essentiellement à vérifier le bon fonctionnement des équipements et l’état de préparation de l’ensemble des intervenants en mesures d’urgence, explique le CSC.

En raison des conditions météo, certaines personnes situées aux limites des zones touchées pourraient entendre très faiblement les sirènes, prévient le CSC.

Les usines, arrondissements et villes concernés:

Pêcheries Atlantiques – Division Metro Richelieu inc.

Emplacement: 3785, rue François-Bricault | Rayon d’impact: 500 m | Arrondissement concerné: Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Emplacement: 1701, boul. Albert-Hudon | Rayon d’impact: 335 m | Arrondissements concernés: Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Emplacement: 10 200, rue Sherbrooke Est | Rayon d’impact: 1523 m | Arrondissement concerné: Mercier–Hochelaga-Maisonneuve / Ville concernée: Montréal-Est.

Emplacement: 11 450, rue Cherrier |Rayon d’impact: 1300 m | Arrondissement concerné: Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles / Ville concernée: Montréal-Est.

Emplacement: 1550, rue Notre-Dame Est | Rayon d’impact: 445 m | Arrondissement concerné: Ville-Marie.

Emplacement: 50, rue Labatt | Rayon d’impact: 1800 m | Arrondissements concernés: Lachine et LaSalle.

Emplacement: 2365, chemin de la Côte-de-Liesse | Rayon d’impact: 1100 m | Arrondissements concernés: Ahuntsic-Cartierville et Saint-Laurent / Ville concernée: Mont-Royal

Emplacement: 7750, rue Pascal-Gagnon | Rayon d’impact: 770 m | Arrondissements concernés: Anjou, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Léonard.

Emplacement: 7470, rue Saint-Jacques Ouest | Rayon d’impact: 1860 m | Arrondissements concernés: Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, LaSalle et Sud-Ouest / Villes concernées: Côte Saint-Luc et Montréal-Ouest.

Sauriez-vous quoi faire?

En cas d’accident industriel majeur, le Centre de sécurité civile recommande d’entrer rapidement dans le bâtiment le plus proche, de fermer, calfeutrer et s’éloigner des portes et fenêtres, de couper la ventilation, d’allumer la radio, de laisser les enfants à l’école et ne pas téléphoner.