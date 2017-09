Les victoires s’accumulent pour le Club de canoë de course de Lachine

Les athlètes du Club de Canoë de Course de Lachine ont de quoi être fiers de porter le rouge et blanc cette saison. Le club connait une excellente saison, accumulant les victoires les unes après les autres.

Les performances de ses athlètes ont notamment permis de mettre la main sur le «Black Trophy» lors du Championnat canadien, à Welland, en Ontario, pour la première fois depuis 1979. David Provost, Nikolas Favreau-Régimballe, Simon Coallier-Morissette et Thomas Côté ont remporté la course en C4 1000 mètres.

Nikolas Favreau-Regimballe s’est également illustré lors des Jeux du Canada, remportant deux médailles d’or en C2 1000 m et IC4 200 m ainsi que deux médailles d’argent en C2 500 m et en IC4 1000 m.

Le Club de Canoë de Course de Lachine tentera encore une fois de plus de se démarquer, alors que trois athlètes s’envoleront dès cette semaine pour la République Tchèque. Vadim Covalciuc, Florence Turcotte et Charlotte Richard représenteront le Canada à la régate des Espoirs Olympiques, du 15 au 19 septembre.