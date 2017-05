Expulsé pour avoir filmé le conseil d’arrondissement

Insistant pour tourner des images, malgré les avertissements de la mairesse Manon Barbe, un citoyen a été expulsé le 1er mai de la séance du conseil d’arrondissement, une première en 16 ans.

LaSalle demeure l’un des quatre arrondissements montréalais récalcitrants à ne pas permettre la webdiffusion des séances du conseil

En cette année électorale, Francisco Moreno, candidat défait à la mairie d’arrondissement il y a quatre ans, a protesté contre l’absence de permission de prise de photos et d’enregistrement des séances publiques en brandissant sa caméra sur trépied.

Après un premier avertissement de Pierre Dupuis, directeur d’arrondissement adjoint et directeur des Relations avec les citoyens, M. Moreno a refusé de se conformer au règlement.

La mairesse Manon Barbe lui a alors servi un second avertissement. «Vous n’êtes pas au-dessus des règlements. C’est interdit de filmer, prendre des photos et enregistrer les séances. Je vous demande de fermer votre caméra et de prendre votre place comme les autres».

«Nous ne sommes pas au Koweit. Nous sommes dans un pays démocratique, mais nous n’avons droit à rien», a prétendu M. Moreno en instant pour poursuivre son travail.

Devant ce refus, la mairesse a décrété la levée de l’assemblée pendant une quinzaine de minutes et M. Moreno a discuté avec le commandant Cédric Couture du poste de quartier 13 de LaSalle.

Au retour des élus, M. Moreno a de nouveau refusé de se plier à trois avertissements de la mairesse, en affirmant: «moi, j’enregistre, point», et c’est alors que trois policiers ont fait irruption dans la salle pour l’escorter à l’extérieur dans le plus grand calme.

Dans le futur ?

La mise en service de la webdiffusion coûte généralement entre 15 000$ et 25 000$. Les trois autres arrondissements qui n’offrent pas la webdiffusion sont ceux de Saint-Léonard, Anjou et Saint-Laurent.

Dans le passé, la mairesse Barbe a maintes fois soutenu que LaSalle investit l’argent des citoyens où c’est rentable et que la webdiffusion n’est pas dans les priorités du conseil actuellement.