350 logements abordables au Technopôle Angus

L’administration Martinez Ferrada octroi une contribution financière de 25 110 800$ à la Société du Patrimoine Angus Résidentiel pour la réalisation de L’Îlot Angus, un ensemble de 350 logements abordables et écoresponsables situé dans le Technopôle Angus. Les premiers locataires pourront emménager dès la fin de l’été 2027.

Le projet prendra la forme de quatre immeubles résidentiels comprenant 121 logements d’une chambre, 134 logements de deux chambres et 95 logements de trois chambres, pour un total de 350 unités. Ces logements sont destinés aux personnes seules, aux couples et aux familles à revenu faible ou modeste, conformément aux critères du Programme habitation abordable Québec.

En plus des logements, les résidents auront accès à 225 espaces de stationnement, 350 espaces de rangement intérieurs et près de 1000 places pour vélos. Des espaces communautaires et commerciaux seront également aménagés au rez-de-chaussée, dont un commerce d’alimentation, un organisme en sécurité alimentaire et un Centre de la Petite Enfance. L’ensemble du projet sera livré d’ici la fin de l’année 2027.

L’attribution des logements se fera en collaboration avec l’Office municipal d’habitation de Montréal afin d’assurer un accès équitable aux ménages admissibles. Détenu par un organisme à but non lucratif, le projet garantira une abordabilité durable avec des loyers inférieurs à ceux du marché.

«Dans un contexte de crise du logement, il était essentiel pour nous de contribuer concrètement à l’effort collectif. Nous avons hâte d’y accueillir ses premiers résidents en 2027», affirme Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus.

Préserver la mixité sociale montréalaise

Au-delà de l’offre de logements, L’Îlot Angus s’inscrit dans une vision plus large de cohésion sociale. La présence de commerces de proximité et d’espaces communautaires vise à intégrer pleinement le projet dans le tissu du quartier et à favoriser un milieu de vie dynamique.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a souligné l’urgence d’agir face à la crise du logement. «Chaque année, trop de Montréalaises et de Montréalais vivent la période des déménagements avec anxiété, sans savoir s’ils pourront trouver un logement qu’ils ont les moyens de payer. On ne peut pas se résigner à revivre les mêmes difficultés.»

Caroline Braun, responsable de l’habitation et de l’urbanisme au comité exécutif, a pour sa part insisté sur la pertinence du projet. «En soutenant la réalisation de 350 unités abordables au Technopôle Angus, nous ajoutons concrètement de nouvelles options d’habitation pérennes, tout en renforçant l’accès à des milieux de vie complets, près des services et des commerces de proximité.»

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