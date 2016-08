Des centaines de contraventions remises à des cyclistes sur le Plateau

Plus de 300 contraventions ont été remises, depuis le début du printemps, à des cyclistes qui ne respectaient pas le Code de la route, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

La majorité des infractions concernent le non-respect des feux de circulation, les arrêts et le port d’écouteurs sur les deux oreilles. Jusqu’à maintenant, les policiers ont mené 55 opérations visant à faire respecter la réglementation.

«Lorsqu’on fait une opération, c’est habituellement, parce qu’on a reçu plusieurs plaintes. On en fait fréquemment coin Brébeuf et Rachel ou Cherrier et avenue du Parc-La Fontaine, parce qu’on reçoit un grand nombre de plaintes de piétons qui sont incapables de traverser la rue, car de nombreux cyclistes ne font pas leur arrêt ou brûlent un feu rouge», affirme l’inspecteur du poste de quartier 38, Benoît Amyot.

Selon lui, la cohabitation entre les divers usagers de la route serait difficile dans le quartier, tout particulièrement aux abords des pistes cyclables Brébeuf et Rachel, très achalandées.

«On a aussi des rues où les cyclistes ne font pas leur arrêt et les automobilistes n’en ont pas à faire, alors ça pose problème. La majorité des cyclistes respectent le Code de la route. À preuve, on voit fréquemment des files de gens attendant leur tour au feu rouge sur la piste cyclable de l’avenue Laurier, mais il y a un pourcentage ne respectant pas le Code de la route. Alors on fait ces opérations pour rappeler l’importance pour tous les usagers de respecter les règles», indique M. Amyot.

En 2015, ce sont 676 contraventions qui ont été remises lors de 85 opérations policières.

«On devrait avoir relativement le même nombre d’opérations, mais pour le nombre de constats émis, ça va dépendre des cyclistes», note M. Amyot.

Civisme

La présidente-directrice générale de Vélo Québec, Suzanne Lareau, se dit en accord avec ce genre d’opérations.

«Il faut s’assurer qu’on vise des comportements qui sont dangereux pour les autres usagers. Dans le cas de brûler un feu rouge, je suis tout à fait d’accord. Lorsqu’il y a une lumière, il faut la respecter. Pour l’arrêt, je mets un bémol. Il faut qu’il y ait un ralentissement, pour laisser passer les voitures ou piétons arrivés avant nous. C’est habituellement aussi l’interprétation qu’en font les policiers», indique Mme Lareau.

Pour elle, respecter le Code de la route, c’est d’abord et avant tout une question de civisme.

«J’ai vu une opération policière cette semaine, coin Brébeuf et Rachel, où les policiers arrêtaient les quelques cyclistes qui avaient décidé de brûler leur feu rouge. C’est tant pis pour eux. Toutefois, on voit de plus en plus de cyclistes qui respectent les règles. Il y a un effet d’entraînement. Quand on voit une file qui attend à la lumière, on est porté à aussi attendre son tour», continue Mme Lareau.

Selon elle, les aménagements sont aussi en cause.

«Dans le cas de la rue Cherrier et de l’avenue du Parc-La Fontaine, l’intersection est très mal aménagée. La signalisation non plus n’est pas claire. De mauvais aménagements apportent de mauvais comportements», conclut-elle.

Un cycliste qui ne se conforme pas aux règles du Code de la sécurité routière est passible d’amendes et de points d’inaptitude qui seront appliqués à son dossier de conduite.

Exemples d’infractions et des pénalités pour les cyclistes

Omettre de s’immobiliser à un feu rouge ou à un arrêt obligatoire: 15$ à 30$ et 3 points d’inaptitude

Effectuer un virage à droite au feu rouge alors que la signalisation l’interdit: 15$ à 30$ et 3 points d’inaptitude

Omettre de céder le passage aux usagers qui ont la priorité à l’intersection: 15$ à 30$ 2 ou 3 points d’inaptitude (selon l’infraction commise)

Circuler avec des écouteurs ou un baladeur: 30$ à 60$

Circuler sans être à l’extrême droite de la chaussée: 15$ à 30$

Omettre de signaler ses intentions: 15$ à 30$

Transporter un passager sur un vélo non adapté à cette fin: 15$ à 30$

[Source: SAAQ]