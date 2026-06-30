Théâtre de Verdure – Trois concerts s’ajoutent à la programmation

La programmation estivale s’enrichit de trois nouveaux concerts qui viendront ponctuer la fin de la saison au Théâtre de Verdure.

Le 14 juillet, le Festival Bastille investira le Théâtre de Verdure pour célébrer la Fête nationale française. Cet événement est présenté conjointement par le Consulat général de France et Les Francos de Montréal.

Le 22 août, c’est Marie Céleste qui montera sur scène pour faire découvrir son univers rock éclectique, aux influences électro et folk. La saison se clôturera le 26 août avec une performance des Barr Brothers, décrite comme empreinte d’émotion.

Mélissa Laveaux ouvre le bal

Parmi les artistes à l’affiche, Mélissa Laveaux se produira le mardi 14 juillet à 19h dans le cadre de son spectacle intitulé At my softest, I am most dangerous. Son univers mêle pop indie et mystique pour raconter un voyage intime entre vie et mort. Inspiré de mythologies, de souvenirs et d’une histoire personnelle marquée par la résilience, le spectacle explore les thèmes des émotions, de la vulnérabilité et de la puissance intérieure. Sur scène, sa voix habitée et ses atmosphères envoûtantes promettent une expérience saisissante pour le public.

L’ensemble de ces activités s’inscrit dans la volonté du Théâtre de Verdure d’offrir des rendez-vous culturels accessibles à tous.

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