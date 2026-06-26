LA MAIN NON-STOP! revient demain sur le boulevard Saint-Laurent

La Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL) convie les Montréalais et les visiteurs à la 9e édition de LA MAIN NON-STOP!, un événement nocturne qui se tiendra dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026. Entre la rue Sherbrooke et l’avenue Laurier, le boulevard Saint-Laurent se transformera en parcours festif jusqu’au lever du soleil.

Cet événement marque le début de la saison estivale sur l’artères la plus emblématique de Montréal.

Une nuit de musique, de culture et de gastronomie

Plus d’une vingtaine de bars, de restaurants et de salles de spectacle participeront à l’événement en proposant une programmation spéciale. Musique live, performances de DJ, créations artistiques et expériences gourmandes seront au programme tout au long de la nuit.

Selon la SDBSL, l’initiative contribue également à la vitalité économique du secteur en attirant des milliers de visiteurs et en faisant rayonner l’un des quartiers les plus animés de la métropole.

Afin d’assurer le bon déroulement de la soirée, la SDBSL a mis en place un partenariat avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le poste de quartier 38. Un dispositif de sécurité sera déployé pour l’occasion, et une fermeture échelonnée des établissements participants est prévue afin de mieux gérer l’achalandage tout au long de la nuit.

Cet encadrement vise à offrir une expérience à la fois festive, conviviale et sécuritaire pour l’ensemble des participants.

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