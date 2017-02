Une application pour découvrir le patrimoine de la place Gérald-Godin

En prévision de la construction de la nouvelle bibliothèque du Plateau Mont-Royal, la Maison de la Culture de l’arrondissement a commandé une application mobile pour découvrir le patrimoine du quartier et son évolution.

La bibliothèque de l’avenue du Mont-Royal trône majestueusement depuis 1896 sur la place Gérald-Godin. Cet édifice est un symbole du quartier, mais entre 2020 et 2022, les livres qu’il accueille vont pourtant déménager une centaine de mètres plus loin, dans un bâtiment qui sera érigé face au monastère de la rue Berri. En guise de passage de flambeau et pour inviter les citoyens à découvrir leur patrimoine, la Maison de la Culture inaugure une application mobile interactive ce samedi 25 février. Les habitants du quartier pourront l’utiliser pour naviguer sur un plan en deux dimensions dans les rues autour de la place et observer l’architecture des bâtiments.

« Je trouvais intéressant d’amener les gens à découvrir la ville et traverser un quartier avec la perception du mouvement des bâtiments », explique Yannick Guéguen, le concepteur de l’application D’une bibliothèque à l’autre. Ce designer en arts numériques a proposé l’idée à la Maison de la Culture qui a accepté de la financer dans le cadre du Programme de soutien des bibliothèques pour la sensibilisation des citoyens à l’architecture et au design porté par le Bureau du design de la Ville de Montréal.

Après trois mois de recherches historiques, de visite des édifices, de consultations des citoyens, de réalisation et de programmation, cet outil est disponible sur les plateformes de téléchargement mobile depuis cette semaine.

Un voyage dans le temps

L’application ne se contente pas de présenter les bâtiments actuels de la place, elle explore aussi l’évolution architecturale du quartier. Ainsi des bâtisses apparaissent et disparaissent, les lampadaires et signaux lumineux évoluent sur un fond sonore de bruits enregistrés dans le quartier ou lors des consultations avec les habitants.

Yannick Guéguen a aussi dessiné ce que pourrait être la nouvelle bibliothèque du Plateau sur la base des avis des riverains. « C’est un panorama entre l’ancienne bibliothèque et la nouvelle. C’est une expérience immersive, on peut rentrer dans le paysage, déplacer les bâtiments, écouter… Les gens peuvent aussi dessiner la nouvelle bibliothèque et créer le futur sur la base de ce qui existe », explique le designer.

Des photos et documents d’archives défilent également sur la page d’accueil d’Une bibliothèque à l’autre pour retranscrire l’identité du quartier au travers d’éléments distinctifs. « J’espère que les gens vont être curieux et que cela va amener une réflexion sur l’identité du quartier. La bibliothèque va redéfinir la place et j’espère que les habitants vont s’approprier l’outil pour proposer leurs idées », lance Yannick Guéguen.

La Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal a néanmoins tenu à préciser que cette application était indépendante du projet de construction de la nouvelle bibliothèque. Toutefois, des consultations devraient être menées auprès de la population afin de définir les contours de ce nouvel édifice qui bordera la place Gérald-Godin aux côtés de son illustre prédécesseur.