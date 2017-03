Livraison de bière et vin sur le Plateau

Le service de livraison alimentaire sur demande foodora élargit son offre en introduisant la livraison de bière et de vin sur demande à Montréal. Trois restaurants du Plateau-Mont-Royal sont concernés.

À compter du vendredi 17 mars, les clients pourront commander des produits de partenaires sélectionnés sur le site Web et les applications mobiles de foodora en se faisant livrer de la bière et du vin à la maison.

Pour fêter la nouvelle, mais aussi célébrer la Saint-Patrick, les frais de livraison standard seront inexistants de toutes les commandes de bière et de vin passées du 17 au 31 mars auprès de la chaîne d’alimentation haut de gamme Alexis Le Gourmand. Ce dernier propose une sélection de 18 marques de bières et de vins locaux différents, en plus des aliments préparés.

«Nous sommes très heureux d’être en mesure de satisfaire le besoin des clients pour la livraison de bière et de vin sur demande», a déclaré Sandy White, gestionnaire de foodora pour la ville de Montréal.

Le fait d’offrir ce service de livraison «vient boucler la boucle de l’expérience alimentaire globale» de leurs clients, a-t-elle ajouté.

Partenariats sur le Plateau

En plus des options de menu régulier, la livraison de bière et de vin sera également offerte à des prix de restauration par d’autres partenaires participants, incluant trois restaurants du Plateau-Mont-Royal tels que Robin des Bois, Pizzeria Romeo, et Bishop and Bagg, mais aussi Brit & Chips.

Alexis Le Gourmand, restaurant qui se situe en centre-ville, effectuera la livraison dans le Plateau également.

Foodora compte ajouter de nouveaux partenaires pour la livraison de bière et de vin d’ici l’été prochain. «La bière et le vin est une expansion naturelle de nos services et tends à bien être populaire», a expliqué foodora au journal Métro.

Avec un délai de livraison moyen de 35 minutes, les commandes de bière et de vin seront prises en charge par la flotte de livreurs à bicyclette de foodora au sein de la zone de livraison courante de l’entreprise.

Le sud de la rue Jean Talon, l’est du boulevard Décarie, l’ouest de la rue d’Iberville et le nord du canal Lachine sont concernés.

Foodora

Foodora a vu le jour en Allemagne en octobre 2014, a été soutenue par l’investisseur Rocket Internet en avril 2015 et a fusionné avec Delivery Hero, le leader mondial de la livraison de nourriture en ligne, en septembre 2015.

Le service de livraison sur demande connecte présentement les restaurants de haute qualité et les fins gourmets dans dix pays, et change la façon dont la livraison alimentaire est perçue et expérimentée dans le monde.