La créativité à son maximum au IF Gym créatif 

Les esprits créatifs sont les bienvenus au tout premier gym de créativité de Montréal, IF Gym créatif, sur la rue St-Denis.

Dans ce gym, ce n’est pas ses muscles que l’on entraîne, mais sa créativité, son coup de crayon ou de pinceau.

La fondatrice Nathalie Houde, designer graphique de formation, a ouvert ce grand espace en octobre dernier proche du métro Mont-Royal, un rêve qui trottait dans sa tête depuis de nombreuses années.

«J’ai toujours rêvé d’un tel endroit donc j’ai tout simplement décidé de le créer. Les gens peuvent laisser place à leurs propres impulsions lors d’ateliers libres ou structurés», souligne-t-elle.

Avec plusieurs matériaux disponibles, parents-enfants, amis, couples ou familles peuvent venir explorer leur créativité par le dessin, la peinture, le bricolage, le collage. «Tout le monde a été un enfant un jour et c’est cette connexion-là que nous voulons faire, on veut favoriser le contact avec les couleurs, les textures et les différents matériaux», ajoute Mme Houde.

En plus d’ateliers créatifs, des ateliers de débats philosophiques, d’écriture, du jam vocal, ou encore du yoga créatif est disponible.

«Nos ateliers permettent la rencontre avec soi, avec ce qui nous habite et ce qu’on a envie d’explorer, sans que personne ne nous dise quoi faire, précise-t-elle. Cela nous permet de nous libérer, de prendre de la distance avec ce qu’on vit et de ne pas être dans la performance, mais dans l’exploration.»

La musique influençant la création artistique et vice-versa, les «jeudis soirs en musique» donnent aussi la chance à de jeunes musiciens de se produire et de rencontrer des gens dans un milieu propice à la création.