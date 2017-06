Du yoga gratuit tout l’été dans le parc Lafontaine

Deux professeurs de yoga ont lancé des cours à contribution volontaire dans le parc Lafontaine tous les vendredis cet été. Ce sont plus de 80 personnes qui s’y sont réunies vendredi dernier.

Alors que les cours que Julia Da Escossia et André Borin donnaient l’année dernière ne rassemblaient à peine qu’une dizaine de personnes, ce sont 81 adeptes et débutants de yoga qui se sont réunis le 9 juin, dans le parc Lafontaine, en face du Théâtre de Verdure.

Grâce à leur page Facebook qui a été «aimée» par près de 2000 personnes, le premier cours de yoga de l’été de ces deux professeurs brésiliens a été un vrai succès.

«On ne s’attendait pas à tant de monde, on est très contents et on espère que les gens vont continuer à venir tous les vendredis», commente Julia Da Escossia, professeur de yoga au studio Équilibre, sur l’avenue du Mont-Royal.

«On veut donner accès au yoga à des personnes qui n’ont pas forcément les moyens de s’offrir des cours en studio, mais aussi partager notre passion et faire connaître ce sport au plus de gens possible», continue-t-elle.

Jihane a expérimenté pour la première fois le yoga ce soir-là et a beaucoup aimé l’expérience. «Je voyais souvent ces cours l’été dernier de chez moi, car j’habite juste en face, je pensais qu’ils étaient payants. J’ai compris que c’était en fait une contribution volontaire donc c’est très intéressant de pouvoir essayer ça de cette manière.»

André Borin, professeur de yoga à Équilibre, mais aussi à Hakini dans Verdun, explique que faire du yoga dans un parc est génial:

«Ça ouvre l’esprit, nous passons notre temps enfermés dans nos maisons, nos bureaux, ou pour notre part, nos studios; au bout d’un moment il faut sortir et s’ouvrir», André Borin.

Ce dernier souhaite montrer aux gens que le yoga est très facile, «c’est un cours fort pour les muscles, mais simple, contrairement à ce qu’ils peuvent penser.»

Isabelle, adepte du yoga au moins une fois par semaine, en faisait pour la première fois dans un parc. «J’ai aimé l’expérience de sentir le vent, le soleil, d’écouter les bruits de la ville et de la nature en même temps, c’était un super moment», lance-t-elle.

Les cours sont donnés tous les vendredis de 17h30 à 19h au parc Lafontaine jusqu’à la fin du mois de septembre, selon la température. Tous les niveaux sont acceptés. Les femmes enceintes ou les personnes ayant une pathologie sont aidées et conseillées durant le cours.