Déménager de façon écoresponsable

En cette période de déménagement, le nouveau réseau social et application mobile de petites annonces Nelinelo s’associe avec l’entreprise de déménagement L’Ours Brun pour la bonne cause et au profit de l’organisme de charité Renaissance.

Avec une culture d’entreprise basée sur l’économie durable de seconde main, l’équipe de Nelinelo effectue une opération de ramassage avec L’Ours Brun – Déménagement, Le 8 juillet ça va déménager!

«Lors des déménagements, de nombreuses choses en très bon état finissent à la poubelle ou dans la rue alors qu’elles pourraient faire le bonheur de personnes dans le besoin, donc on a décidé de remettre gratuitement l’intégralité des objets récoltés à l’organisme Renaissance pour venir en aide aux plus démunis», explique Aurélie Saiz, directrice marketing de Nelinelo, qui signifie new life new love.

Les citoyens sont donc invités à donner toutes leurs affaires en bon état dont ils souhaitent se débarrasser en remplissant un formulaire.

Nouvelle application mobile dédiée aux petites annonces, Nelinelo s’inscrit dans une démarche zéro déchet et a été lancée en mai dernier par deux jeunes Français résidents dans le Plateau-Mont-Royal.

Suite à des frustrations et des situations désagréables que tous deux ont pu vivre sur les plateformes connues de petites annonces, le fondateur Kevin Perard a décidé de créer cette application mobile efficace, rapide et sécuritaire.

«Notre application est plus sécuritaire que nos concurrents, les gens savent à qui ils ont à faire lorsqu’ils souhaitent vendre ou donner des objets, grâce aux photos de la personne qu’ils vont rencontrer et au système de notations et de commentaires; on joue également sur la proximité avec des annonces géolocalisées afin de pouvoir échanger les produits autour de chez soi», souligne Mme Saiz.

La nouvelle entreprise va également étendre ses services aux professionnels. Les commerces locaux de Montréal pourront profiter de l’application Nelinelo dès la semaine prochaine.

La plateforme offrira des profils entreprises avec des fonctionnalités additionnelles pour accroître la visibilité des commerçants tels que les boutiques éphémères, les créateurs indépendants, ou encore les commerces nomades.