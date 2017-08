85 000$ pour l’ouverture de nouveaux commerces sur Saint-Denis

Un concours entrepreneurial «Portes ouvertes sur Saint-Denis» est organisé par PME MTL Centre-Ville et la Société de développement commercial (SDC) rue Saint-Denis afin d’encourager la venue de nouveaux commerces et combler l’offre commerciale de la rue Saint-Denis, entre les rues Gilford et Roy.

Ce concours, rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, offre des bourses d’un montant total de 85 000 $. Les prix varieront entre 10 000 $ et 25 000 $ et seront octroyés afin de faire rayonner plusieurs entreprises qui s’installeront sur la rue commerciale en 2018.

Les entrepreneurs devront se distinguer par une offre innovante et devront présenter de nouveaux concepts qui transformeront l’expérience client.

La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal remettra également 10 000 $ en bourses à des entrepreneurs locaux déjà établis sur la rue Saint-Denis, pour la création d’un nouveau projet.

La SDC rue Saint-Denis remarque déjà une reprise et un intérêt envers l’artère commerciale depuis la fin des travaux en 2016, avec 29 commerces ouverts, dont 14 qui ont fermés.

«Le taux d’occupation a augmenté considérablement depuis plus d’un an, faisant place à l’arrivée de nouveaux commerces originaux qui répondent aux besoins de la clientèle montréalaise et touristique. Le concours devrait inciter encore plus de commerçants à occuper une adresse sur la rue Saint-Denis», souligne Caroline Tessier, directrice générale de la SDC rue Saint-Denis.

Les participants au concours peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 30 novembre prochain. Les lauréats des bourses seront annoncés lors d’un gala prévu en janvier 2018.

PRAM – Artère en chantier

Afin de réduire l’impact des travaux d’infrastructures, réalisés en 2015-2016 sur la rue Saint-Denis entre les rues Gilford et Roy, sur les commerces situés à proximité et d’assurer la vitalité commerciale de la rue, la SDC rue Saint-Denis a obtenu un soutien financier du programme PRAM – Artère en chantier mis en place par la Ville de Montréal.

Ce dernier a notamment permis la réalisation de ce concours entrepreneurial.