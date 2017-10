La place publique rue Roy Est restera piétonne toute l’année

Devant le succès de la piétonnisation des Terrasses Roy, situées entre les rues De Bullion et Coloniale sur la rue Roy Est, l’arrondissement du Plateau – Mont-Royal a décidé de pérenniser sa fermeture jusqu’en octobre 2018. Les installations seront ainsi transformées pour affronter l’hiver.

L’agence de paysage et design urbain, Castor et Pollux, qui était chargée de l’aménagement de la rue Roy est l’été passé, a pour mandat de transformer leur projet pour l’approprier à la saison hivernale.

«On va travailler afin de voir comment gérer le déneigement et comment maintenir l’aspect ludique et coloré de cet espace public, souligne Stéphanie Henry, architecte-paysagiste et cofondatrice de Castor et Pollux. Avec la neige on ne verra pas les couleurs au sol, donc on va sûrement les remonter grâce à certains volumes, ainsi qu’éclairer les lieux.»

Les terrasses de culture seront également transformées en terrasse d’arboriculture en utilisant des matériaux naturels tels que le bois, ajoute celle qui souhaite insister sur la mobilité, car «on ne peut pas rester immobile en hiver».

L’inauguration de la place hivernale aura lieu au début du mois de décembre. Cette dernière durera jusqu’à la fin de l’hiver, avant d’être ensuite retransformée pour l’été.

«Malgré les craintes de nuisances et de vandalisme qu’il y a pu avoir au démarrage du projet en juin, il n’y en a pas eu durant l’été, le projet a été très bien accepté par les citoyens.» – Stéphanie Henry, cofondatrice de Castor et Pollux.

Selon elle, ce qui a fonctionné c’est le fait que l’espace s’autosuffit à lui-même. «Il n’y a pas d’animation à part le marché public et l’agriculture urbaine. C’est un espace qui vit tout seul, avec des endroits pour les enfants, pour se détendre et pour manger».

Le maire de l’arrondissement du Plateau – Mont-Royal, Luc Ferrandez, mentionne tout de même que la Coopérative d’habitation L’arche de Noé, située sur la rue Roy est, s’est plainte récemment d’une occupation nocturne bruyante. «À part cela et les cyclistes qui roulent à toute vitesse sur la place, l’aménagement a été un succès cet été», lance-t-il.