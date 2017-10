Bilan plutôt positif pour les Terrasses Roy

Suite au sondage effectué sur les Terrasses Roy et la piétonnisation de la rue Roy, le bilan s’est avéré en général positif pour les citoyens, avec en moyenne plus de 4000 passages par jour sur cette place publique.

Près de 200 personnes ont répondu cet été au sondage réalisé par le Centre d’écologie urbaine de Montréal sur les Terrasses Roy, situées entre les rues De Bullion et Coloniale sur la rue Roy Est.

95% des répondants se disaient satisfaits de l’attractivité et de l’ambiance des Terrasses Roy et 93% étaient satisfaits du confort et du sentiment de sécurité. Près de 48% des répondants ont fréquenté la rue au moins une fois par semaine.

En majorité, les coups de cœur ont été les espaces de verdure et de jardinage pour tous, la couleur et le calme de la place, les aires de repos, le fait que ce soit un point de rencontre et qu’il y ait peu de bruit la nuit.

«Sans le savoir, on est plusieurs à se retrouver ici quand on vient s’y balader avec nos enfants, c’est vraiment un point de rencontre, ç’a changé la dynamique du quartier, assure Neyra, une résidente de la rue Hôtel de Ville qui vient sur la place quotidiennement. C’est différent des parcs avec familles et enfants, c’est un lieu intergénérationnel, où tout le monde se retrouve.»

Défis

Des défis devront cependant être relevés, selon le comité des riverains qui a pu donner son avis sur la teneur de l’aménagement, comme la gestion des déchets, la sécurité aux intersections, le manque de zones d’ombres, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, le partage de l’espace avec les vélos et la propreté du bac à sable.

Avec ses bornes de comptage, la Ville de Montréal a compté en moyenne plus de 4000 passages de piétons par jour et grâce à la bécane à idées du Centre d’écologie, ces derniers ont pu proposer des concepts pour l’hiver prochain.

«Nous souhaitons poursuivre les expériences qui existent déjà sur chacun des îlots, on va garder le coin-repas avec la table qui suscite des rencontres et on va ajouter des cabanes à oiseaux et des hôtels à insectes pour rester dans le côté éducatif», explique Stephanie-Anne Garon de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Les assises rouges seront remplacées par des assises en bois plus sécuritaires et plus solides, des tunnels en fibrociment seront ajoutés dans le bac à sable pour les enfants et un monticule de neige avec un dénivelé pour les bambins sera mis en place.

Le déneigement sera un vrai défi cet hiver selon Mme Garon. «Cela va être un test, il faut rendre l’espace sécuritaire, car nous ne voulons pas utiliser du sel de déglaçage», souligne-t-elle.

Avis mitigé

Pour les commerçants du coin, les avis restent mitigés.

Michel Lefio, propriétaire du restaurant Chilenita s’est dit très content des Terrasses Roy et des nouveaux clients que cela lui a apportés. «Il y a une très belle ambiance familiale avec les enfants qui jouent et le monde qui se rencontre», assure-t-il.

De son côté, Domingo Lopez, copropriétaire du pub restaurant Else’s, ne pense pas que cette place soit une bonne idée. «Des gens utilisent la place le soir pour écouter de la musique et pour fumer. Aussi, on a beaucoup moins d’espace pour le stationnement et pour la livraison de marchandise, c’est chaotique au coin des rues Roy et De Bullion, on se demande comment ça va se passer en hiver avec la neige», lance-t-il.

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a décidé de pérenniser la fermeture de cette portion de rue jusqu’en octobre 2018. Les installations seront transformées par l’agence de paysage et design urbains Castor & Pollux pour affronter l’hiver.