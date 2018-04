De nouveaux projets dans les écoles du Plateau

Dix nouveaux projets seront mis en place cette année dans le cadre du Fonds dédié aux écoles publiques, financé par les revenus de la vente de vignettes de stationnement journalières et mensuelles du district De Lorimier.

Lors du dernier conseil d’arrondissement, les élus ont entériné des projets d’agriculture urbaine, de verdissement, d’embellissement de cours d’écoles ou encore d’ateliers artistiques grâce à un montant de 28 500 $.

«Ces projets annuels font une différence dans la communauté. Nos cours d’école ont besoin d’amour, ce n’est pas l’arrondissement qui peut entretenir les cours d’école, c’est la CSDM. Mais on a tout intérêt à ce qu’elles soient les plus belles et les plus pratiques possible», souligne Maeva Vilain, conseillère d’arrondissement du district de Jeanne-Mance et membre du comité de sélection du Fonds des écoles.

Ce programme s’adresse autant aux directions d’école, aux enseignantes, aux conseils d’établissement qu’aux comités de parents œuvrant sur le territoire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Parmi les 10 projets, un des plus originaux est celui de l’école secondaire Jeanne-Mance. Une professeure va travailler avec une artiste afin de réaliser un projet destiné aux adolescents et à leur famille, appelé Les Interprètes. Ces derniers raconteront leur histoire d’immigration et leur arrivée au Québec.

Une partie du Fonds des écoles sera aussi mis à la disposition des écoles primaires souhaitant bénéficier gratuitement du programme Cycliste averti de Vélo Québec.