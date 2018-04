Festival MURAL: des artistes en majorité américains et mexicains

Une vingtaine de nouvelles murales s’ajouteront cette année aux 80 œuvres déjà existantes sur le boulevard Saint-Laurent lors du Festival MURAL qui aura lieu entre le 7 et le 17 juin prochain. Des artistes en majorité américains et mexicains feront partie de la programmation.

Pour cette 6e édition, le boulevard Saint-Laurent sera de nouveau piéton entre les rues Sherbrooke et Mont-Royal.

Comme chaque année, de grands événements musicaux extérieurs gratuits auront lieu dans la zone principale les fins de semaine du 9 et du 16 juin, c’est-à-dire dans le stationnement et sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Milton et Prince-Arthur.

L’événement culinaire gastronomique Grill Saint-Laurent reviendra aussi dans la zone principale, les 13 et 14 juin. Pour l’occasion, 10 restaurateurs présenteront des plats préparés sur le grill, à seulement 5$.

L’édition 2018 du festival réunit des artistes internationaux de renommée mondiale, dont le Texan Michael Reeder, tête d’affiche cette année, qui créera les éléments principaux de l’identité visuelle du festival et les personnalisera à son image. Il réalisera aussi une murale à grande échelle dans les rues de Montréal.

Outre des artistes américains et mexicains, un Britannique et un Espagnol participeront à cette programmation, tels que Ben Eine (UK), Tristan Eaton (USA), Smithe (MEX), Drew Merritt (USA), Poni (MEX), Cryptik (USA), Saner (MEX) et Demsky (ESP).

Plusieurs Canadiens seront aussi présents comme Sandra Chevrier, WhatIsAdam, STARE, Cyrielle Tremblay, Waxhead, Le Monstr, LSNR et Jeremy Shantz.

Kate Raudenbush, artiste multidisciplinaire de New York, présentera pendant 11 jours une installation sculpturale lumineuse qui sera la pièce centrale de la Forêt enchantée de MURAL présentée par Lululemon, dans le Parc du Portugal, sur le boulevard Saint-Laurent. Cet espace créatif invitera à la découverte et la relaxation et offrira des ateliers de relaxation et de méditation, des cours de yoga, ainsi que de la musique.

Une installation artistique d’envergure sera également conçue par le duo Cyrcle de Los Angeles sur les deux étages du stationnement souterrain du siège social de Lune Rouge, entreprise de Guy Laliberté située en plein cœur du centre-ville de Montréal.

L’équipe du festival montréalais met de l’avant l’art urbain depuis 2012 dans le Plateau-Mont-Royal. MURAL s’est positionné comme le plus important festival d’art urbain en Amérique du Nord, avec près de 1,5 million de festivaliers en 2017.