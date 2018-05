Des centaines de piscines gonflables sur l’avenue du Mont-Royal

La grande braderie de l’avenue du Mont-Royal accueillera cette année un nouveau projet de design et d’architecture temporaire: «Mont-Royal–les-Bains». Des centaines de piscines gonflables seront installées à la fin du mois de mai, à l’angle Mont-Royal et Saint-Hubert.

Cette grande place bleutée composée de plans d’eau où flotteront mille petits canards jaunes sera installée du 31 mai au 3 juin prochain, alors que l’avenue du Mont-Royal sera piétonnière le temps de sa grande braderie.

Un sauveteur veillera du haut de sa chaise haute sur les petits et les grands qui voudront se rafraîchir dans l’eau ou monter sur la chaise.

Cette réalisation est offerte par l’atelier Intégral Jean Beaudoin à qui l’on doit de nombreux projets temporaires primés comme la Grande Terrasse rouge de la rue Saint-Denis ou encore l’identité du plan lumière du Quartier des spectacles.

Intégral Jean Beaudoin

Intégral Jean Beaudoin est un atelier de conception d’espaces permanents et éphémères se révélant par le design urbain, l’architecture, la mise en lumière et la signalétique. L’atelier œuvre principalement dans les domaines publics et institutionnels, en priorisant l’expérience citoyenne.

À ce jour, 25 projets ont été primés à l’échelle nationale et internationale. Il a remporté en 2017 le Prix de l’Ordre des architectes du Québec pour la fromagerie de quartier Bleu et Persillé, située sur l’avenue du Mont-Royal.