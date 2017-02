Produire du miel à Montréal-Nord

Les abeilles en ville

Créée en juillet 2012, Miel Montréal est une coopérative de solidarité à but non lucratif. Elle se donne pour mission de «développer et offrir (…) des services d’ordre éducatif, de soutien apicole et des services à la communauté en lien avec la présence de l’abeille en ville et la biodiversité», selon son site internet.

Son but est de sensibiliser les habitants des villes à l’importance des insectes pollinisateurs.

Spécialiste de l’apiculture urbaine, Miel Montréal a posé sa première ruche sur le toit du Palais des Congrès de Montréal en 2012. Depuis, les ruchers se multiplient: John Rennie High School, Insectarium de Montréal, Complexe Desjardins, Tohu… Et prochainement dans l’îlot Pelletier à Montréal-Nord.