Fredy Villanueva: nouvelle requête au tribunal

Alexandre Popovic, militant de la Coalition contre la Répression et les Abus Policiers (CRAP) et proche de la famille de Fredy Villanueva, a déposé une requête en mandamus, pour contraindre la Cour de prendre une décision suite à sa plainte criminelle privée.

Le 6 août 2013, Alexandre Popovic déposait une plainte criminelle privée pour demander des accusations criminelles contre l’agent Jean-Loup Lapointe, le policier qui a atteint mortellement Fredy Villanueva. Selon lui, au regard des témoignages entendus pendant l’enquête publique, le policier n’était pas en situation de légitime défense.

Plus de trois ans après, il n’a toujours aucune réponse quant à sa demande.

«La greffière m’a dit que ça allait prendre un an. J’aimerais qu’on me dise pourquoi ça prend trois fois plus de temps? La patience n’est pas une ressource inépuisable», prévient Alexandre Popovic, militant de la CRAP.

Avec sa requête en mandamus, M. Popovic demande à la Cour supérieure du Québec d’ordonner à la Cour du Québec de rendre une décision relativement à sa plainte criminelle privée.

Nouvelle audience

Le militant de la CRAP est convoqué à une audience le 21 avril prochain, où l’échéancier de sa nouvelle demande sera probablement fixé.

«Je ne fais pas ça de gaieté de cœur. À chaque vigile pour Fredy, j’arrive devant les gens en leur disant que j’attends une réponse. Ça commence à devenir plate pour la famille et les amis de Fredy. Le système ne respecte pas ses promesses», déclare le militant.

Cette nouvelle action en justice intervient alors qu’une vigile marquant la fête de l’adolescent, mort sous les balles d’un policier, est prévue ce soir à Montréal-Nord.