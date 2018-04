Le Cercle de Fermières de Montréal-Nord a été vandalisé

Des individus malveillants s’en sont pris au chalet du parc Oscar qui accueille le Cercle de Fermières de Montréal-Nord. Ils ont profité des heures de fermeture pour casser des vitrines, renverser des meubles et saccager des objets, mais aucun vol n’a pour l’instant été constaté.

«C’est vraiment du vandalisme pour faire du mal», déplore Madeleine Geffard, la présidente du Cercle de Fermières (CFQ) de Montréal-Nord. En entrant dans le local de l’organisme mardi 17 avril, cette dernière a constaté que les lieux avaient été visités, vraisemblablement durant la fin de semaine précédente.

«Ils ont défoncé les portes, ils ont réussi à aller à l’étage du haut et ils ont défoncé toutes les autres portes. On a une salle où on entrepose des dons pour notre bazar et ils ont tout mis à terre, ils ont aussi brisé un radiateur. On avait deux bouteilles de mousseux non alcoolisé, ils ont dû se rendre compte qu’il n’y avait pas d’alcool et ils l’ont brassé pour asperger sur les murs. Dans la salle de tissage, ils ont cassé des vitrines, mais heureusement, ils n’ont pas touché au métier à tisser, c’est ce qui a le plus de valeur pour nous», constate Mme Geffard.

Après une première inspection des lieux, la présidente du CFQ de Montréal-Nord n’a néanmoins pas l’impression que des choses ont été volées.

«Il y a peut-être des livres qui ont été pris, mais ça m’étonnerait. Je pense qu’ils ont cherché de l’argent parce que tout ce qui a l’air de coffre ou de tirelire a été ouvert, mais on ne garde rien ici», explique Madeleine Geffard.

L’impact est surtout moral pour les membres de cet organisme qui accueille une centaine de personnes par semaine.

«On est une dizaine à ramasser les dégâts et nous sommes éberluées, désespérées. C’est désagréable et le pire ce sont les archives, ça va nous prendre une bonne semaine pour remettre en ordre tout ce qu’on a fait de 1972 à aujourd’hui», regrette la présidente.

Une plainte a été déposée au SPVM et des employés de l’arrondissement sont aussi venus constater les dégâts. Un système temporaire a été installé pour barrer l’entrée du chalet en attendant que de nouvelles portes soient installées.