Une «place de l’Espoir» 10 ans après le décès de Fredy Villanueva

Dix ans après la mort de Fredy Villanueva et les émeutes qui ont secoué Montréal-Nord, l’arrondissement va créer la place de l’Espoir, un lieu de «mémoire collective, de rencontre et de cohésion sociale». Si le projet se veut commémoratif, il ne fera aucune référence explicite aux événements tragiques de 2008.

La place de l’Espoir sera aménagée au parc Henri-Bourassa, lieu où le jeune homme avait été abattu par un policier.

Au centre de la nouvelle place publique, l’arrondissement compte aménager une œuvre artistique qui pourrait prendre la forme d’une mosaïque. Aucun détail ne fera toutefois mention de Fredy Villanueva ou des émeutes.

Celle-ci remplace donc le projet de murale du centenaire, dans les cartons depuis 2015. Ce projet avait suscité plusieurs débats, notamment sur la pertinence d’y inclure une référence à la mort de Fredy Villanueva.

L’idée de créer une murale à la mémoire du jeune homme avait aussi été évoquée. Elle avait reçu notamment l’appui de la mairesse Valérie Plante.

«Aujourd’hui, en 2018, Montréal-Nord a besoin d’un projet qui rassemble ses citoyens, et non un choix qui les diviserait», fait valoir la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black.

Cette dernière dit s’être entretenue avec toutes les parties prenantes de ce dossier, dont la famille Villanueva, mais comprend que certains seront probablement déçus par cette annonce. Elle invite néanmoins au rassemblement.

«Cela va nous aider à ne pas oublier, tout en nous encourageant à regarder vers l’avenir », précise l’élue.

Une capsule temporelle sera aussi incluse dans le projet. Celle-ci contiendra les écrits de tous les citoyens «marqués par les événements de 2008» qui voudront participer au projet.

La place de l’Espoir, d’une superficie d’environ 11 000 pieds carrés, sera située l’extrémité sud-est du parc, au carrefour du parc, de la Maison culturelle et communautaire et des écoles Henri-Bourassa et Gerald McShane.

