Marc Boulet, un phare depuis 25 ans

Qualifié de véritable phare par la direction de l’école Saint-Gérard, à Pierrefonds, Marc Boulet s’est vu attribuer le prix Michel-Ménard 2016. La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) lui a remis cette récompense annuelle le 23 février pour sa contribution exceptionnelle comme enseignant d’éducation physique depuis 25 ans.

Toujours souriant, affable et ayant une attitude positive, le lauréat pimente le quotidien des petits et grands de l’école primaire, en plus d’agrémenter le climat de travail de tout un chacun aux dires de la directrice, Véronique Loriot.

Dans le dossier de candidature de M. Boulet, elle a d’ailleurs indiqué qu’il «a mis sur pied diverses activités dès ses premières années d’enseignement afin d’inciter l’ensemble des élèves de l’établissement à bouger, à adopter de saines habitudes de vie, à créer un sentiment d’appartenance, à accroître leur estime de soi et à persévérer».

Mme Loriot ajoute même qu’il serait difficile de s’imaginer le milieu scolaire de Saint-Gérard sans ce professeur d’éducation physique.

«Combien de parents, avec qui il entretient d’ailleurs une étroite collaboration, nous ont confié à travers les années que ces diverses activités ont augmenté la motivation scolaire chez leur enfant et ont ainsi diminué le risque de décrochage scolaire», souligne la directrice.

En entrevue à TC Media, M. Boulet s’est dit honoré et ému d’avoir été choisi parmi les 10 finalistes en lice pour le prix.

«Tous les finalistes avaient des chances, comme moi, de gagner. C’est une belle reconnaissance pour ma carrière», indique-t-il.

Le prix Michel-Ménard est remis lors de la soirée pour souligner les 25 années de service à un employé qui se distingue, entre autres, par sa présence sur le terrain, son sens de l’initiative ainsi que son engagement concret pour la réussite, la persévérance, la lutte au décrochage et la diversité des parcours offerts aux jeunes.