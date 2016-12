Les Rangers en congé

Les Rangers de Montréal-Est profitent d’un congé des fêtes salutaire à la suite d’une première moitié de saison ponctuée de blessures.

Au cours de leurs 31 premiers matchs, Rangers ont perdu quatre joueurs, soit Guillaume Pelchat, Karl-Étienne Saint-Fleur, Charles Morin et le gardien de but Anthony Potvin.

«Saint-Fleur et Morin, ça nous enlève une paire de défenseurs : ils ne peuvent jouer qu’entre 15 et 20 minutes», explique le directeur général de l’équipe, Sean Gilbert. «Pelchat, ça enlève de la profondeur à l’équipe. Et Potvin, blessé à la 2e semaine d’activité de la saison, ça nous a ébranlés.»

«Quand tu perds ton gardien numéro un, ça impacte un peu les scénarios et le processus.» -Sean Gilbert

Selon le directeur général, les responsables médicaux de l’équipe estiment que tous les blessés devraient pouvoir revenir au jeu en janvier. Anthony Potvin s’entraîne d’ailleurs depuis environ une semaine et demie dans le but de revenir au jeu après trois mois sur la touche.

«Pour le Nouvel An 2017, vivement le retour des blessés!», affirmait l’entraîneur Pierre Pelletier après une défaite de 6 à 7 contre les Montagnards de Sainte-Agathe, le 18 décembre.

Une équipe en progression

Avec 10 victoires, 17 défaites et 24 points amassés en 31 parties, l’équipe termine sa première moitié de saison au 8e rang du circuit Laporte. Il s’agit d’une meilleure fiche qu’à pareille date la saison dernière. Pour 2017, le plan de la direction et du personnel hockey est de «faire évoluer l’organisation dans toutes les facettes.»

«On a joué du bon hockey par moment avant les fêtes, mais on a échappé quelques matchs qui nous auraient peut-être permis de dépasser 10 victoires», relève M. Gilbert. «On note qu’on a une équipe en progression qui doit acquérir de la maturité pour gagner les matchs d’importance dans le dernier droit et participer aux séries.»

Le prochain match des Rangers a lieu le 6 janvier 2017 au centre récréatif Édouard-Rivet. Ils auront alors l’occasion de prendre leur revanche contre les Montagnards de Sainte-Agathe, qui les ont battus 7-6 à leur dernière rencontre, le 18 décembre dernier.

Au chapitre des joueurs du mois de décembre, Mickaël Lafrance a été nommé joueur offensif et Vincent Dessureault, joueur offensif recrue. Pour leur part, Ian-Olivier Richer et Nicolas Arel ont été nommés joueur défensif et joueur défensif recrue respectivement.