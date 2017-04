Du voile-aviron pour néophytes cet été dans Pointe-aux-Trembles

L’organisme Jeunes marins urbains veut initier les néophytes à la navigation d’embarcations non motorisées cet été grâce à deux voiles-avirons elles-mêmes construites par des non-initiés.

Jeunes marins urbains compte offrir dès juillet des cours d’initiation à la voile-environ sur le fleuve Saint-Laurent à partir du quai de la Maison Antoine-Beaudry, dans Pointe-aux-Trembles.

«On veut que monsieur et madame Tout-le-monde attrapent la piqûre», illustre Yves Plante, navigateur montréalais et fondateur du collectif devenu OSBL en 2015.

«Un programme mis sur pied avec la Ville de Montréal s’adressera aux résidents de la ville n’ayant jamais été à bord d’une embarcation non motorisée. Il offrira une formation durant cinq dimanches. Un autre programme, de formule plus club si on veut, s’adressera à n’importe qui voulant s’initier à la navigation en voile-aviron. Ces personnes pourront devenir membre de Jeunes marins urbains et recevoir la formation, au coût de 99$ pour l’été.»

L’initiation se fera surtout sur le fleuve, mais pourrait aussi s’aventurer dans une moindre mesure sur la rivière des Prairies, ajoute M. Plante.

Les embarcations destinées aux cours ont été entièrement construites à l’été 2015 et à l’été 2016 par des bénévoles, à l’invitation de Jeunes marins urbains, au Village au Pied-du-Courant, lieu d’activité éphémère au pied du pont Jacques-Cartier à Montréal.

Pour la construction de la deuxième voile-aviron, l’organisme a notamment utilisé du bois de chênes abattus à cause de l’agrile du frêne.

Il a déjà entamé la construction d’une troisième embarcation qu’il compte faire voguer quelques semaines à Montréal-Nord, puis à Ahuntsic et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Là encore, Jeunes marins urbains et un autre organisme partenaire cherchent des volontaires pour notamment construire des rames et installer de nouveaux mats pour la charpente du troisième navire-aviron.