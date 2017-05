Le ramassage des résidus alimentaires se fera dès 2018 à Montréal-Est

La Ville de Montréal-Est lancera une collecte des résidus alimentaires sur l’ensemble de son territoire à partir d’avril 2018, selon un avis d’appel d’offres publié mercredi.

D’après l’avis, la collecte se fera une fois par semaine, les mardis, dans les immeubles de huit logements et moins, ainsi que dans les industries, commerces et institutions (ICI).

Les déchets de table s’ajouteront ainsi aux autres matières organiques ramassées à des fins de compostage.

Les immeubles résidentiels participants disposeront de bacs bruns d’une capacité d’environ 46 litres, comme dans les arrondissements de la Ville de Montréal.

À titre indicatif, la collecte des ordures ménagères à Montréal-Est en 2016 se faisait auprès de 1844 unités d’occupation résidentielle et 474 logements unifamiliaux.

La municipalité se cherche un fournisseur pour ramasser et transporter les résidus alimentaires, ainsi que pour celles des ordures ménagères, des feuilles mortes et des résidus de construction de rénovation et de démolition (CRD) résidentiels et encombrants.

Du côté de Montréal, où la collecte des bacs bruns est implantée ou en cours de l’être dans les 19 arrondissements, entre 20 et 25% des ménages y participent chaque semaine, indique l’avis d’appel d’offres.