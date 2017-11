3e administration Coutu: CRER et demandes électorales pour débuter

Pour le début de son troisième mandat, le maire élu de Montréal-Est compte se concentrer sur la réouverture du Centre récréatif Édouard-Rivet (CRÉR) et sur les multiples doléances des électeurs.

Robert Coutu attribue sa réélection aux décisions qu’il a prises depuis son premier mandat entamé en 2009.

«Ma réélection est une confirmation que la majorité des gens est d’accord avec notre vision: celle de revitaliser la ville et de remettre notre centre récréatif à jour», a-t-il estimé au lendemain de sa victoire.

CRER

Le maire désigné souhaite que les citoyens «s’approprient leur» CRER, censé rouvrir à la mi-décembre après plus d’un an de travaux de réfection majeure et d’agrandissement.

«On parle d’un aréna qui sera utilisé à l’année, de salles disponibles à l’année et d’une piscine qui sera disponible à l’année», a fait valoir M. Coutu, qui souhaite mettre sur pied un comité de citoyens chargé de lui soumettre des idées pour le centre.

Budgétés à 17,4 M$, les travaux au CRER comprennent la réfection complète de la piscine, le changement du système de réfrigération de l’aréna, la réfection de la plomberie, de l’électricité, de l’extérieur du bâtiment, de l’entrée principale, des bureaux et des salles, l’ajout de salles multifonctions et de vestiaires sportifs et l’amélioration de l’accessibilité.

Des centaines de demandes

M. Coutu désire également compiler, pour les réaliser «à court terme», «les centaines de demandes, de requêtes, d’inquiétudes, de bonnes idées» qu’ont reçues tous les élus du conseil municipal durant les 45 jours de la dernière campagne électorale.

«On travaille avec nos équipes, l’administration, les travaux publics, pour qu’on puisse aller de l’avant, qu’on parle d’un parc, de l’ajustement d’une clôture, de pots de fleurs ou de l’éclairage», a-t-il expliqué.

Celui-ci entend aussi mettre en œuvre sa plateforme électorale. Il évoque notamment la revitalisation de Broadway, la mise à jour d’infrastructures et l’installation de signal WiFi dans des parcs.