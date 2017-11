Retard et dépassement de coûts pour le CRER

La facture s’élève maintenant à 19,5 millions de dollars pour la rénovation et l’agrandissement du Centre récréatif Édouard-Rivet (CRÉR), dont l’ouverture prévue en décembre est repoussée.

Le conseil municipal de la Ville de Montréal a autorisé, mercredi, une dépense additionnelle de près de 2,9 M$ provenant de surplus non affectés.

Selon l’administration municipale, le dépassement de coûts est attribuable à des travaux de contingence, des révisions d’honoraires professionnels, des frais de prolongation du chantier, des études et de l’ajout d’accessoires.

À ce sujet:

Les travaux de contingence, qui incluent du désamiantage et la sécurisation de colonnes, comptent pour près de la moitié de la nouvelle dépense (1,2 M$).

Le maire Robert Coutu évoque des erreurs, comme un «écart entre la patinoire et le plancher».

«On a plein de raisons d’aller en cour, mais on ne le fait pas parce qu’on veut vous livrer un beau centre. On évite des frais juridiques et des délais», a-t-il affirmé en conseil.

L’entrepreneur responsable des travaux s’expose à des pénalités chaque jour, a-t-il ajouté.

Le maire espère une réouverture du centre en février prochain. Des festivités prévues les 16 et 17 décembre prochains sont repoussées à une date ultérieure.

À l’origine, le projet était budgété à 14,6 M$ et faisait l’objet d’un règlement d’emprunt de 16,7 M$.

Les travaux au CRER comprennent la réfection complète de la piscine, le changement du système de réfrigération de l’aréna, la réfection de la plomberie, de l’électricité, de l’extérieur du bâtiment, de l’entrée principale, des bureaux et des salles, l’ajout de salles multifonctions et de vestiaires sportifs et l’amélioration de l’accessibilité.

D’après les gestionnaires du CRER, plus de 1100 personnes participaient à ses activités aquatiques, sportives et culturelles, tandis que plus de 1500 joueurs et spectateurs fréquentaient son aréna, avant la fermeture de sa piscine en juin 2015 et d’autres installations l’été suivant.

Le calendrier des Rangers change

Par ailleurs, l’horaire et l’emplacement de plusieurs matchs des Rangers de Montréal-Est sont modifiés, a annoncé la Ligue de hockey junior AAA du Québec.

La partie attendue le 20 octobre dernier a été déplacée le 28 novembre à 20h à l’aréna Rodrigue-Gilbert, dans Pointe-aux-Trembles.

La rencontre du 1er décembre à cet aréna sera disputée à 19h plutôt qu’à 19h30.

Celle du 10 décembre au CRER, à l’aréna Chaumont d’Anjou à 18h30.

Enfin, l’affrontement du 15 décembre prévu au CRER se fera plutôt à l’aréna Rodrigue-Gilbert à 19h.