Le stationnement du Centre Roussin reconnu écoresponsable

Avec sa canopée, sa borne de recharge pour voiture électrique et ses trottoirs, le stationnement du Centre communautaire Roussin a récemment été reconnu comme étant écoresponsable.

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) a remis une attestation à l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, lundi dernier.

L’attestation reconnaît notamment la présence élevée d’arbres et de fleurs sauvages en été dans le stationnement du Centre Roussin, réaménagé au coût de 2,6 M$, entre 2014 et 2015.

. Cette verdure notamment répartie en plusieurs petits îlots éparpillés permet de réduire les îlots de chaleur, rappelle le CRE-Montréal.

L’attestation fait aussi état des îlots de verdure à l’intérieur et en bordure du stationnement comme méthode de récupération des eaux de pluie vers le sol.

Elle souligne aussi la présence de mesures pour inciter le transport actif, comme des supports à vélo à l’entrée du bâtiment, des trottoirs et traverses pour piétons, une borne de recharge pour véhicule électrique et des mesures d’apaisement de la circulation automobile (panneaux d’arrêts et d’indication de limite de vitesse).

En favorisant «tous les types de déplacements», le stationnement permet de réduire la pollution liée à l’utilisation de l’«auto solo», explique le chargé de projet Romain Coste.

Le stationnement du Centre Roussin est aussi encensé pour l’utilisation de béton recyclé dans ses sous-fondations.

L’arrondissement est l’un des cinq récipiendaires d’une attestation du genre de la part du CRE-Montréal cette année. L’arrondissement de Saint-Laurent en a reçu une pour la bibliothèque du Boisé, Aéroports de Montréal pour le stationnement P-Charlie, la Corporation d’habitation Jeanne-Mance pour le stationnement 7 et Desjardins pour le stationnement souterrain du Complexe Desjardins.