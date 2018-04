Première expo locale pour une artiste et ex-fonctionnaire municipale

Après avoir transporté son œuvre en différents coins du Québec, du Canada et du reste du monde depuis les années 1980, l’artiste en arts visuels Renée Chevalier expose pour la première fois dans son lieu de résidence jusqu’au 3 juin.

Depuis le 7 avril dernier, la résidente de Pointe-aux-Trembles depuis 15 ans et ancienne agente de développement culturel exhibe 25 œuvres dans Journal alternatif II, ou les cahiers d’Ishtar à la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles.

«Quand j’étais fonctionnaire à la Ville de Montréal, j’exposais ailleurs, mais là, je ne suis plus fonctionnaire alors je me suis dit: « Renée, t’es une artiste de l’arrondissement, c’est ta maison de la culture, ça me tente de présenter un projet », et c’est ce que j’ai fait», explique celle qui est en «préretraite» depuis quatre ans afin d’accomplir sa carrière d’artiste.

Journal alternatif II, ou les cahiers d’Ishtar regroupe des œuvres exécutées en 2016 à l’aide de techniques mixtes sur papier d’archives posé sur de l’aluminium, ainsi que des dessins réalisés en 2017.

Mme Chevalier souhaite transporter son exposition, mais se concentre d’abord sur un séjour projeté en juin prochain en Bulgarie. Elle compte faire partie du jury d’un concours, dont elle a remporté le premier prix en création numérique l’an dernier.

Elle entend également exposer de nouvelles œuvres à cette occasion. «Je suis toujours en train de créer», indique-t-elle.