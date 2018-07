Un parc à chiens amélioré à la Polyvalente de Pointe-aux-Trembles

L’aire d’exercice canin du parc de la Polyvalente de Pointe-aux-Trembles est maintenant dotée d’une boucle asphaltée facilitant la circulation des usagers, et du nouveau mobilier y a été installé.

L’ancienne zone gazonnée, abimée et sujette à l’accumulation d’eau, a de plus été corrigée. « Ça fait du bien!, témoigne Emmelie Boisjoli, une utilisatrice régulière du parc. Avant, c’était quasiment juste de la boue et de la roche. »

Mais ce qu’elle a particulièrement apprécié, c’est l’ajout d’une fontaine à boire, adaptée à la fois pour les chiens et leurs propriétaires : « ça évite de devoir traîner des bouteilles d’eau et des bols. »

Des arbres ont également été plantés, de manière à pallier au manque de zone d’ombre de l’ancien aménagement.

L’arrondissement a de plus installé quelques tables à pique-nique réparties à travers le parc, et un lampadaire y éclaire désormais l’endroit.

Le nouveau site, qui a nécessité un investissement de plus de 120 000$, a été inauguré le 10 juillet, mais sera encore amélioré. « Il reste quelques déficiences à corriger, explique par courriel Pascale Léger, chef de section, conception des parcs, à l’Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Les réparations de gazon qui reste à faire se feront à la fin de l’été ou à l’automne lorsque la température sera plus fraîche. »