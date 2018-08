Les patineurs de Pointe-aux-Trembles se démarquent aux championnats d’été

Le Club de Patinage artistique de Pointe-aux-Trembles (CPAT) a fait bonne figure aux derniers Championnats Québécois d’été 2018 de Patinage Québec, qui se sont déroulés à Pierrefonds du 9 au 12 août dernier. Six de leurs patineurs élites étaient en action à l’occasion de la première compétition de la saison sur le circuit provincial.

La jeune Rosalie Vincent, 16 ans, de toute évidence remise de la multiple fracture à la colonne qui a freiné sa fulgurante progression il y a 2 ans, termine 4e au classement cumulatif de la catégorie Junior, en plus de se démarquer avec une 4e place au classement général combiné.

L’athlète, qui fait également partie de l’équipe de développement Excellence A du Québec regroupant les espoirs de la prochaine génération, figure au top 10 canadien de sa catégorie et vise un podium national dès cette année. « Elle est l’une des plus jeunes patineuses capables de faire des combinaisons de sauts triples, explique la représentante technique du CPAT, Cathy Gagnon. On l’appelle notre potentiel olympique! »

La championne québécoise 2018 au niveau Junior, Béatrice Lavoie-Léonard, fait son entrée en catégorie Sénior, plus haut niveau de compétition existant, avec une respectable 7e position. La patineuse de 19 ans, « une véritable artiste sur la glace », peut caresser l’espoir de recevoir dans les prochaines années une assignation pour représenter le Canada dans des compétitions internationales, selon Mme Gagnon.

Ce fût un retour à la compétition remarqué également pour Mia Lasalle, 14 ans, mise à l’écart pendant la majeure partie de la dernière saison suite à une blessure. La gracieuse athlète de niveau pré-novice a manqué le podium de peu, terminant en 4e position. « Mia nous revient avec deux nouveaux sauts à son artillerie. Elle pourrait causer une surprise aux provinciaux dès cette année », assure Cathy Gagnon.

Du talent, encore du talent

Du côté des danseurs Juniors, belle performance également du Pointelier Olivier Poupart, 19 ans, et de sa nouvelle partenaire Jasmine Lévesque, particulièrement au programme libre qui leur a permis de grimper à la 6e position.

Autre espoir, l’athlétique Léane Landripet, 15 ans, médaillée d’or régionale l’an dernier chez les pré-novice, a brisé la glace dans la catégorie novice avec une 15e position au cumulatif.

Soulignons également l’entrée en scène chez les pré-novices de la jeune Dylane Laplante, 13 ans, également membre de l’équipe de développement du Québec, qui termine au 18e rang cumulatif de son groupe.

« Il y a des plus jeunes qui poussent en arrière aussi, affirme fièrement Cathy Gagnon. On voit qu’on a plusieurs générations de talents, ce qui en dit long sur la profondeur qu’il y a dans le club en matière de talent de patinage! »

La représentante technique explique la haute représentation du CPAT par un excellent système de dépistage, et la présence d’entraîneurs d’exception, dont Caroline Rooney, qui dirige le Regroupement Élite Patinage Montréal, et Nathalie Olivier, rattachée aux sports-étude Saint- Léonard. « Ce sont deux entraîneurs du club, qui chapeautent certaines filles, et ça améliore grandement leurs progressions. Les filles d’élite peuvent conserver leur entraîneur, leurs amis. Certains clubs ont 1 ou 2 patineurs qui s’illustrent. Nous on en a 10 certaines années. »

Prochain rendez-vous de nos patineurs élites locaux lors des Championnats de sous-section de Patinage Québec qui auront lieu du 20 au 23 septembre à Beauport. Il s’agit d’une compétition qualificatoire en vue des Championnats de section A.