Une entrée sans glace en tout temps pour Le Mainbourg

Dès l’hiver prochain, l’allée menant à l’entrée arrière du centre Le Mainbourg sera dotée d’un système chauffant qui la rendra libre de neige ou de verglas en tout temps, améliorant ainsi la sécurité de cet accès très fréquenté.

Des câbles chauffants seront installés sous les dalles existantes à partir du printemps, indique François Claveau, directeur général de la Corporation Mainbourg.

La zone concernée est d’une superficie de 1000 pieds carrés. Il s’agit de l’allée reliant l’entrée du Mainbourg à un centre de personnes âgées adjacent. Des travaux semblables ont été effectués sur une section près de la résidence au cours des deux dernières années.

« Cette entrée est très utilisée, autant par les parents du CPE que par les organismes du centre, explique M. Claveau. Elle sert aussi à l’organisme Alpha, qui offre des activités à des personnes handicapées. »

L’allée qui mène à l’entrée arrière, accessible pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, est en pente et le soleil ne s’y rend pas en hiver. L’accès par cette entrée est donc difficile et les risques de chutes bien réels.

De plus, l’épandage d’abrasif ne donne pas de bon résultat lorsque la température extérieure descend sous la barre des -15°C.

La ministre des Services publics et de l’approvisionnement, Carla Qualtrough, était de passage au Centre mercredi matin pour confirmer la participation du gouvernement fédéral, qui financera 65% du projet, dans le cadre du volet Accessibilité dans les collectivités.

Le coût total des travaux est évalué à environ 50 000$. La différence sera assumée par la Corporation Mainbourg.