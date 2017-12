Agenda communautaire du 13 décembre 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agenda_patme@tc.tc.

Orchestre symphonique en recrutement

L’orchestre symphonique Blüpix recherche des musiciens amateurs de bon niveau pour jouer un répertoire non-conventionnel avec des arrangements personnalisés. Musique de films, de jeux vidéo, de comédies musicales, musique rock, jazz et pop seront au rendez-vous. www.orchestreblupix.com ou orchestreblupix@gmail.com.

Soirée dansante

Soirée dansante tous les vendredis soirs de 19h à 22h au sous-sol de l’église Saint-Enfant-Jésus (55 Saint-Jean-Baptiste coin Notre-Dame). Rafraîchissement sur place. Nous sommes ouverts pendant la période des Fêtes. Admission 7$. Prix de présence. Information: Yves au 438-765-2118.

Cours de méditation

Cours hebdomadaires de méditation bouddhiste à Pointe-aux-Trembles le lundi 18 décembre, de 19h30 à 20h45. Dans le cadre de la série Vivre sans attentes, cette semaine le thème abordé sera «Pour le plaisir d’aider». Ce cours sera donné au local 409 du Centre communautaire Le Mainbourg (14115 rue Prince-Arthur). Informations: meditationamontreal.org/pres-de-chez-vous ou 514-521-2529.

Groupes de soutien: anxiété

G.E.M.E. offre plusieurs services pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Participez à nos rencontres hebdomadaires au CLSC de Pointe-aux-Trembles, 13 926 rue Notre-Dame Est, les mercredis de 19h30 à 21h30. Pour information : 450-332-4463 ou www.groupegeme.com