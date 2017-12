Agenda communautaire du 27 décembre 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agenda_patme@tc.tc.

Atelier d’information sur le logement social

Vous voulez tout savoir sur les HLM, COOP et OSBL d’habitation? Venez assister à notre atelier d’information sur le logement social. Le mardi 16 janvier 2018, 13h30. À Infologis de l’Est. Pour inscription gratuite : 514-354-7373.



Soirée Jazz

Le groupe All of Vie constitué de jeunes talents de la scène jazz montréalaise sera au Cabaret de l’Est (11926 Notre-Dame Est) le mercredi 27 décembre, de 7 à 9. Entrée 7$. Seul ou en bonne compagnie, venez profiter de l’ambiance! Informations au www.facebook.com/allofvie.

Assemblée des Filles d’Isabelle

:Les Filles d’Isabelle du Cercle Jean XXIII #1018, de Montréal-Est, invitent leurs membres à leur assemblée mensuelle du mardi 9 janvier 2018 à 19h30, à l’hôtel de ville de Montréal-Est (11370, rue Notre-Dame-Est). Informations; Josée Gaudreau, au 514 554-4586.

Programme de rafraîchissement scolaire

Rafraîchissement scolaire en 10 à 20 semaines! Viens rafraîchir tes connaissances et améliore tes chances de réussite aux tests de classement et d’équivalence (TENS). INSCRIPTIONS EN COURS. La prochaine session commence le 9 janvier! C’EST GRATUIT! Pour informations et inscription : 514 640-9228.

Cours de ski de fond

Les inscriptions sont ouvertes pour les cours de ski de fond du GUEPE qui auront lieu cet hiver, au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. 7 séances de 1h30 seront animées en petits groupes par des entraîneurs certifiés de Ski de fond Québec. Pour plus d’infos: http://www.guepe.qc.ca ou au 514 280-6833.

Soirée dansante

Soirée dansante tous les vendredis soirs de 19h à 22h au sous-sol de l’église Saint-Enfant-Jésus (55 Saint-Jean-Baptiste coin Notre-Dame). Rafraîchissement sur place. Nous sommes ouverts pendant la période des Fêtes. Admission 7$. Prix de présence. Information: Yves au 438-765-2118.

Groupes de soutien: anxiété

G.E.M.E. offre plusieurs services pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Participez à nos rencontres hebdomadaires au CLSC de Pointe-aux-Trembles, 13 926 rue Notre-Dame Est, les mercredis de 19h30 à 21h30. Pour information : 450-332-4463 ou www.groupegeme.com