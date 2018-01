Agenda communautaire du 31 janvier 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agenda_patme@tc.tc.

Cours de méditation

Cours «Méditation et bouddhisme» offerts à Pointe-aux-Trembles par le Centre de méditation kadampa Montréal, le lundi 5 février, de 19h30 à 20h45, au Centre Communautaire Le Mainbourg (14115, Prince-Arthur), local 409. Dans le cadre de la série Commencer l’année du bon pied, cette semaine le thème abordé sera «Créer de bonnes habitudes». 12$/cours ou 40$ pour 4 cours. Infos: meditationamontreal.org/pres-de-chez-vous ou 514-521-2529.

Clinique d’impôt

Le Service impôt bénévole de la Pointe de l’Île tient une clinique d’impôt au Centre Roussin les mardis et mercredis, de 9h à 16h, du 27 février au 25 avril. Apporter relevés, reçus et formulaires (fédéral/provincial). Admissibilité: revenu maximal de 25 000$ pour personne seule, 30 000$ pour couple. Contacter le 438-384-9137 les lundis et mardis entre 9h30 et 17h à compter du 12 février. 5$ par personne. Détails sur sibpi.org ou à impotsibpi@gmail.com.

Assemblée mensuelle

Les Filles d’Isabelle du Cercle Jean XXIII #1018, de Montréal-Est, invitent ses membres à leur assemblée mensuelle, qui aura lieu le mardi 6 février prochain à 19h30, à l’hôtel de Ville de Montréal-Est (11370, rue Notre-Dame-Est). Informations auprès de Josée Gaudreau, au 514 554-4586.

Clinique d’impôt

Avec la collaboration de Revenu Québec et de l’Agence de Revenu du Canada, l’Association canadienne des chrétiens d’origine haïtienne à Montréal (ACCOHAM) organise encore cette année une clinique d’impôt pour les gens à faible revenu. Nous entamons cette clinique le mardi 13 mars et nous la terminons le mercredi 25 avril 2018. Pour toutes informations supplémentaires et pour s’inscrire, appelez-nous au 514-645-0320.