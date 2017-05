Une autre étape franchie vers le futur centre de compostage de RDP-PAT

La Ville de Montréal a publié un avis d’appel d’offres pour la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance du futur Centre de traitement des matières organiques (CTMO) confirmé il y a près de trois ans dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,

Le contrat «clé en main» prévoit la construction d’un centre de compostage d’une capacité annuelle de 29 000 tonnes métriques humides de résidus verts et de digestat, à l’angle de l’autoroute métropolitaine et du boulevard Saint-Jean-Baptiste.

Le digestat proviendra des deux centres de biométhanisation prévus dans l’agglomération de Montréal, soit celui à Montréal-Est, puis celui dans l’arrondissement LaSalle.

Afin de minimiser les odeurs, les poussières et le bruit, toutes les étapes du compostage et du transbordement doivent se faire à l’intérieur d’enceintes fermées maintenues sous pressiaon négative, indique l’avis. Les «effluents liquides du procédé» doivent aussi être acheminés dans un réservoir aéré. Des systèmes de traitement et de mesure des odeurs sont également prévus.

Le centre de compostage dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est l’un des cinq CMTO que l’agglomération de Montréal compte construire sur l’île de Montréal. Leur mise en service est prévue pour 2019, à l’exception du centre de biométhanisation prévue dans l’arrondissement LaSalle.

Qu’est-ce que le digestat?

Résidu issu de la biométhanisation de résidus alimentaires collectés dans l’agglomération.