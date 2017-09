Projet Montréal mise sur la diversité dans l’Est

Le parti Projet Montréal compte ravir des bastions de l’est de la ville à Équipe Denis Coderre pour Montréal lors des élections municipales du 5 novembre prochain en misant sur l’usure du pouvoir de son principal adversaire et en lui opposant un mélange de candidats «très terrain» et « connectés aux gens».

«Ce qui est intéressant chez Projet Montréal, c’est cette diversité de candidats et candidates auxquels les citoyens de l’est pourront se rattacher», a déclaré la chef du parti, Valérie Plante, en présentant l’ensemble de ses candidats pour trois arrondissements le dimanche 17 septembre dernier.

Dans Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Pietro Mercuri espère ravir la mairie à Chantal Rouleau, candidate annoncée à un troisième mandat. Il compte dans ses rangs le consultant Jean-David Prophète, l’avocate Daphey Colin, l’enseignant Jean-Eddie Désiré Jr, l’évaluateur agréé Hector Mauricio Perlera Castro et le directeur d’association Tomy-Richard Lebeuf-McGregor.

Du côté du deuxième plus vaste arrondissement montréalais, on promet de s’occuper autant de Pointe-aux-Trembles que de Rivière-des-Prairies.

«Mon but est d’être certain que tout l’arrondissement recoive toute l’attention», promet l’aspirant maire Mercuri.

Projet Montréal a trouvé ses 103 candidats en vue des élections municipales, s’enorgueillit sa chef Valérie Plante.