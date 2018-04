L’arrondissement perd son commissaire au développement économique

En poste depuis septembre 2014, Romain Fayolle a quitté ses fonctions au sein de l’administration de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour des raisons personnelles.

Souvent présent sur la scène publique lors des inaugurations ou consultations, Romain Fayolle était une figure bien connue des acteurs économiques de l’arrondissement. Il a toutefois démissionné il y a quelques semaines après avoir passé près de quatre ans sur le territoire.

Recruté en 2014 lors de la création du poste de commissaire au développement économique à l’arrondissement, M. Fayolle s’est beaucoup activé en coulisse pour promouvoir le territoire et convaincre entreprises et gens d’affaires de s’installer à RDP-PAT. Il avait auparavant passé près de trois ans en tant qu’adjoint au développement économique à la ville-centre et un an et demi à un poste similaire pour l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Son départ survient alors que de nombreux dossiers économiques importants sont en cours sur le territoire. Les revitalisations du Vieux-Pointe-aux-Trembles et du boulevard Gouin, les réaménagements de la rue Sherbrooke et du quartier de la gare ou encore l’installation du centre de compostage des matières organiques de RDP-PAT sont des priorités ciblées par les élus.

L’arrondissement a simplement évoqué des «raisons personnelles» pour expliquer le départ de Romain Fayolle, mais assure que sa mission n’est pas abandonnée.

«L’arrondissement a toujours dans sa mire de développer l’axe stratégique et l’économie. Le poste n’est pas aboli et il sera comblé dans les prochaines semaines», a précisé une chargée de communication de RDP-PAT.

Contacté par TC Media, Romain Fayolle n’a rien de particulier à dire sur ce départ et évoque simplement une volonté de changer d’emploi. Il est désormais chargé du développement immobilier à la Ville de Laval.